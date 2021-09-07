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Хантер: «Считаю, что у Тайсона не возникнет проблем с Уайлдером»

Майкл уверен, что британец слишком умный для Деонтея

Бокс Профессиональный бокс
10:48
Хантер: «Считаю, что у Тайсона не возникнет проблем с Уайлдером»
Майкл Хантер / Фото: Boxing Scene

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) высказался о третьем поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (41-1-1, 41 КО). Слова боксера приводит портал worldboxingnews.net.

«Я думаю, что Фьюри снова решит эту задачу. Считаю, что у Тайсона не возникнет проблем, как в их первом бою и он победит, не получив урона.

Деонтей должен научиться стратегически мыслить во время поединка, а также выбирать правильную позицию в ринге. Это дало бы ему сильный прогресс».

Напомним, Фьюри и Уайлдер проведут третий бой 9-го октября в Лас-Вегасе.

Карен Агабекян
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Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Майкл Хантер Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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