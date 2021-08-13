Угас: «Бой с Пакьяо – самый важный в моей жизни»
Хантер связывает отмену боя Пакьяо – Спенс с неудачами Эррола в спаррингах
Официальной причиной срыва поединка называется операция на глазу американца
10:59
Эррол Спенс / Фото: PBC
Американский супертяж Майкл Хантер (19-1-1) поделился мнением о срыве поединка полусредневесов Эррола Спенса
(27-0, 21 KO) с Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO):
Это плохо для бокса. Я считаю, что это фигово. Я слышал от людей, что Спенс не очень хорошо выглядел в спаррингах. Но если мы говорим о спаррингах, то на них бойцы отрабатывают определенные вещи: работу только одной рукой, джеб, блоки или удержание рук вверху.
Сложно что-то сказать о спарринге, тем более когда у тебя нет полной видеозаписи. У Спенса однозначно были какие-то проблемы в спаррингах, ведь он попал в автомобильную аварию. Отмена боя с Пакьяо – это действительно фигово, потому что это было хорошее событие для бокса. Весь боксерский мир смотрел бы этот поединок. Отстойно, что мы не получим удовольствия от этого вечера.
Напомним, что Пакьяо разделит ринг с Йорденисом Угасом (26-4-0, 12 KO).
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