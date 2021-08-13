Хантер связывает отмену боя Пакьяо – Спенс с неудачами Эррола в спаррингах

Эррол Спенс / Фото: PBC

Американский супертяж Майкл Хантер (19-1-1) поделился мнением о срыве поединка полусредневесов Эррола Спенса (27-0, 21 KO) с Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO):



Сложно что-то сказать о спарринге, тем более когда у тебя нет полной видеозаписи. У Спенса однозначно были какие-то проблемы в спаррингах, ведь он попал в автомобильную аварию. Отмена боя с Пакьяо – это действительно фигово, потому что это было хорошее событие для бокса. Весь боксерский мир смотрел бы этот поединок. Отстойно, что мы не получим удовольствия от этого вечера.