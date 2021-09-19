Хантер: «Усик достаточно силен, чтобы принимать и выдерживать удары»
Бывший соперник Александра Усика (18-0, 13 KO), американец Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) рассказал порталу Sky Sports, что украинский супертяжеловес способен выдержать удар чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), с которым он сразится 25 сентября в Лондоне.
«Любой крузер – это вполне себе супертяж. Мы все тяжело бьем. Пусть Усик и не фокусируется на мощной плюхе, но он достаточно силен, чтобы принимать и выдерживать удары. Усик раскачивается, и он выше меня, у него достаточно длинные руки.
У Усика все сложится исключительно хорошо. У него нет поражений, с момента перехода в профи у Усика не было никаких проблем. Многие говорят, что он выступал, не показывая свои лучшие способности. Против Джошуа ему придется это сделать. Он уже делал это несколько раз, в том числе на Олимпиаде.
Усик – боксер высочайшего класса. Джошуа по-прежнему учится, набирается опыта. Здесь есть элемент неожиданности, поскольку мы не знаем, каким Энтони выйдет на ринг. Нам известно, каким будет Усик, но мы просто не знаем, какой уровень он покажет».
Александр Усик согласен с тем, что в поединке против Энтони Джошуа габариты будут преимуществом его оппонента.