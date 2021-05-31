Хантер хочет подраться с Уайтом в Великобритании
Хантер: «Усик выиграет у Джошуа судейским решением, и это будет скучный поединок»
Американец считает, что лидер хэвивейта не выйдет в ринг с украинцем
10:55
Майкл Хантер / Фото - boxingscene.comАмериканский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) в интервью YouTube-каналу «ITRBoxing» c уверенностью заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) всячески будет избегать поединка с обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО), а если выйдет в ринг против украинца, то потерпит фиаско.
«Я не думаю, что бой Джошуа – Усик состоится. Мне кажется, что когда дело дойдет до бизнеса, Энтони Джошуа и его команда найдут другой маршрут. Я считаю, что они используют это как оправдание, чтобы отвертеться в силу определенных обстоятельств. Думаю, что потенциально они могут найти бой получше, более денежного бойца или лучшую, по их мнению, возможность, вместо того чтобы связываться с Усиком и WBO. Я не вижу этого боя. Но если он состоится, то я действительно верю, что Усик победит Джошуа по очкам. Считаю, что он выиграет судейским решением, и это будет скучный поединок».
Ранее Хантер заявил, что в ближайшем будущем не представляет своего реванша с Усиком.