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Харрисон: «Джошуа придется приложить очень много усилий, чтобы нокаутировать Усика»

Британец поделился своим мнением относительно реванша между AJ и украинцем
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Харрисон: «Джошуа придется приложить очень много усилий, чтобы нокаутировать Усика»
Фото: boxingscene.com

Золотой призер Олимпиады 2000 года Одли Харрисон поделился своим мнением относительно реванша между Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Харрисона цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Джошуа тяжело с Усиком, потому что Александр техничный боксер и с хорошей любительской школой. У России и Украины есть история создания хороших боксеров. Этони говорит: «Я должен быть жестче и прессинговать Усика». Думаю, ему действительно нужно так действовать, но он должен это делать с правильным подходом.

Есть много трюков, которыми Джошуа должен пользоваться в этом бою. Он не может просто закрыть глаза и навалиться на Усика. К примеру, если он не будет использовать джеб, то Усик будет выходить на свою дистанцию и упрощать задачу для себя. Каждый раз, когда Александр сокращает дистанцию, Энтони должен бить его и уходить с линии атаки. В первом бою Джошуа ничего такого не делал. Я сомневаюсь, что Энтони сможет просто прыгнуть на него и нокаутировать. Для этого придется приложить очень много усилий».

Расс Анбер высказался о предстоящем реванше Александра Усика с Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде
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Энтони Джошуа Александр Усик

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