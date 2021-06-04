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Харциз добыл для Украины вторую лицензию на Олимпийские Игры-2020
Украинец вышел в четвертьфинал на отказе соперника
10:49
Ярослав Харциз / Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation
Украинец Ярослав Харциз в весе до 63 кг добыл путевку на Олимпийские Игры-2020.
На отказе грека Александроса Цаникидиса харьковчанин прошел в четвертьфинал лицензионного турнира в Париже. За попадание в 1/4 финала соревнования во Франции Харциз получил олимпийскую лицензию на предстоящие Игры в Токио.
Напомним, что первую лицензию для Украины заработал капитан сборной Николай Буценко.