Хасан Байсангуров: «Проиграл бой за пояс чемпиона мира из-за своей ошибки»
Хасан Байсангуров подерется за титул в андеркарде боя Усик – Джошуа
Шоу пройдет 25 сентября в Лондоне
07:47
Хасан Байсангуров / фото - RIng
Украинский боксер средней весовой категории Хасан Байсангуров (21-1, 11 КО) в следующем поединке подерется за титул WBA Intercontinental. Противостоять украинцу будет непобежденный американец Кристофер Оузли (12-0, 9 КО).
Поединок состоится в андеркарде большого боя другого украинца – Александра Усика (18-0, 13 КО). 25 сентября в Лондоне экс-чемпион мира попробует отобрать титулы WBA/WBO/IBF/IBO у британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
В последнем поединке Хасан победил Берикбая Нуримбетова (7-4-1, 2 КО) из Казахстана техническим нокаутом в первом раунде.
В планах у Хасан также есть бой против чемпиона мира Джермалла Чарло (32-0, 22 КО).
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