Джойса лишили чемпионского пояса из-за нежелания боксировать с Хуком
Хаттон: «Джойс станет кошмаром для Фьюри и Джошуа»
Британец считает, что супертяжеловес является большой проблемой для лидеров дивизиона
08:00
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Британский экс-чемпион в двух весовых категориях Рикки Хаттон считает, что претендент на титулы супертяжелого веса Джо Джойс (13-0, 12 КО) станет большой проблемой для лидеров дивизиона - Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Хаттона цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Джо Джойс станет проблемой для Фьюри и Джошуа. Мне кажется, он является кошмаром для любого в дивизионе. И так уж сложилось, что его соперники по британскому рингу очень внушительны.
Его стиль и джеб станут кошмаром для кого угодно. Урон, который он наносит в своих боях, просто огромен. И он удивительно хорошо держит удары. Такое ощущение, что они просто отскакивают от него. Да, и не стоит забывать о его отличной любительской подготовке».
Джо Джойс был лишен пояса чемпиона Европы EBU, поскольку отказался боксировать с обязательным претендентом Марко Хуком (42-5-1, 28 КО).
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