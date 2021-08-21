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Хаттон: «Джойс станет кошмаром для Фьюри и Джошуа»

Британец считает, что супертяжеловес является большой проблемой для лидеров дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
08:00
Хаттон: «Джойс станет кошмаром для Фьюри и Джошуа»
Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Британский экс-чемпион в двух весовых категориях Рикки Хаттон считает, что претендент на титулы супертяжелого веса Джо Джойс (13-0, 12 КО) станет большой проблемой для лидеров дивизиона - Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Хаттона цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Джо Джойс станет проблемой для Фьюри и Джошуа. Мне кажется, он является кошмаром для любого в дивизионе. И так уж сложилось, что его соперники по британскому рингу очень внушительны.

Его стиль и джеб станут кошмаром для кого угодно. Урон, который он наносит в своих боях, просто огромен. И он удивительно хорошо держит удары. Такое ощущение, что они просто отскакивают от него. Да, и не стоит забывать о его отличной любительской подготовке».

Джо Джойс был лишен пояса чемпиона Европы EBU, поскольку отказался боксировать с обязательным претендентом Марко Хуком (42-5-1, 28 КО).

Рене Тер Велде
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Теги

Джо Джойс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Рикки Хаттон

Комментарии 1

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21 августа 2021г. 10:55
Это просто смешно) Медленный, деревянный на ногах Джойс - вообще не соперник для Фьюри. Тайсон просто играючи надругается над ним, будет более односторонний бой, чем с Кличко. Джошуа тоже легко пройдет Джойса за счет класса, скорости и арсенала ударов.
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