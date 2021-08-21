Хаттон: «Джойс станет кошмаром для Фьюри и Джошуа»

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Британский экс-чемпион в двух весовых категориях Рикки Хаттон считает, что претендент на титулы супертяжелого веса Джо Джойс (13-0, 12 КО) станет большой проблемой для лидеров дивизиона - Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Хаттона цитирует ресурс boxingnews24.com:

Его стиль и джеб станут кошмаром для кого угодно. Урон, который он наносит в своих боях, просто огромен. И он удивительно хорошо держит удары. Такое ощущение, что они просто отскакивают от него. Да, и не стоит забывать о его отличной любительской подготовке».