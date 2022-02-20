Хаттон назвал единственный способ, как Джошуа может победить такого мастеровитого боксера как Усик

Легенда британского бокса уверен, что Энтони нужно действовать агрессивнее

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон в интервью Boxing Social поделился мнением о реванше обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Я считаю, что все довольно просто. Джошуа не нужно менять лагерь. У Усика невероятные боксерские способности. И единственный вариант победить такого мастеровитого соперника – использовать преимущество в размере, быть агрессивным. AJ не использовал преимущество, которое у него было. Единственный вариант для Усика победить Энтони – перебоксировать его. Так в чем смысл боксировать с украинцем. Если Джошуа будет напирать, использовать преимущество в весе, размах и его боксерские качества, которые у него на приличном уровне. Первый был односторонним. Вероятно, вы назовете меня сумасшедшим, но я верю, что если он все сделает правильно, он победит.

Усику все равно, будет он драться в следующем поединке – с Джошуа или Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).