Хаттон – о поединке Фьюри и Уайта: «Тайсон выходит на войну»

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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон в интервью Boxing Social высказался о грядущем поединке в супертяжелом весе между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):



Но я думаю, что с Уайтом Тайсону стоит вернуться к своей старой версии. Боксировать, дать Диллиану выжать себя, и потом надавить на газ. В таком случае я думаю, что Фьюри победит досрочно.

Да, у Тайсона невероятная челюсть, и он показывает это из разу в раз. Но однажды тебя может подвести твоя самоуверенность и ты не встанешь. Я надеюсь, что контракт будет подписан обоими бойцами и мы увидим этот грандиозный бой хэвивейта.