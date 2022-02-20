Отец Тайсона Фьюри: «Если Уайт откажется от 8 миллионов долларов, то окажется в психушке»
Хаттон – о поединке Фьюри и Уайта: «Тайсон выходит на войну»
Легендарный боксер считает, что «Цыганскому королю» с Диллианом стоит быть более аккуратным
16:47
Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон в интервью Boxing Social высказался о грядущем поединке в супертяжелом весе между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):
Знаете, Тайсон лучший супертяжеловес в мире. Диллиан жесточайший панчер. Фьюри падал на настил несколько раз. Но на последние поединки он выходит на войну – падает и поднимается из разу в раз. Невероятный третий бой с Уайлдером подъемами и падениями, очень увлекательно как для зрителя, уничтожение Деонтея во втором поединке.
Но я думаю, что с Уайтом Тайсону стоит вернуться к своей старой версии. Боксировать, дать Диллиану выжать себя, и потом надавить на газ. В таком случае я думаю, что Фьюри победит досрочно.
Да, у Тайсона невероятная челюсть, и он показывает это из разу в раз. Но однажды тебя может подвести твоя самоуверенность и ты не встанешь. Я надеюсь, что контракт будет подписан обоими бойцами и мы увидим этот грандиозный бой хэвивейта.
Напомним, что на кону будет также специальный титул от WBC.
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