Хаттон опасается, что бой Джошуа – Фьюри никогда не состоится: «Это будет трагедией для британского спорта»

Экс-чемпион мира переживает из-за того, что Великобритания может лишиться мегафайта между «Цыганским королем» и AJ

Рикки Хаттон / фото - thescarboroughnews.co.uk

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон переживает из-за того, что в связи с решением арбитражного суда, согласно которому обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обязан подраться с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), Великобритания может лишиться мегафайта между «Цыганским королем» и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), сообщает furyjoshua.com.

«Это меня тревожит. Тайсон справился со всеми своими проблемами, и надо отдать ему должное за то, какой путь он прошел. Но я думаю, что Фьюри хочет прийти и уйти сейчас. Он провел два восстановительных боя, а затем сразу же вышел против Уайлдера и свел вничью бой, в котором, как нам кажется, ему следовало отдать победу. Потом он провел незамедлительный реванш и порвал Уайлдера в клочья. У Тайсона осталось единственное желание – встретиться с Джошуа. Он хочет подраться с ним и повесить перчатка на гвоздь. Кто может упрекнуть его за это? Тот факт, что бой постоянно откладывается, волнует меня. Если переговоры затянутся еще дольше, то поединок может не состояться. Это вызывает опасения. Это будет трагедией для британского спорта, ведь это крупнейший бой в истории нашего бокса».

Тайсон Фьюри уверен, что его бой против Энтони Джошуа состоится в этом году.