Хаттон опасается, что Фьюри откажется от боя с Джошуа: «Тайсон может послать все на х*р»

Бывший чемпион мира считает, что «Цыганский Король» может завершить карьеру

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com Экс-чемпион мира Рикки Хаттон в колонке для издания Metro написал, что обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) может завершить карьеру, не дождавшись поединка с чемпионом WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). «Джошуа моложе, у него меньший пробег, он спортсмен в режиме 24/7. Я знаю, что Фьюри такой же спортсмен, но урон, который он на протяжении лет наносил своему телу… Тайсон хочет прийти и уйти, доказав, что он лучший боксер в мире. Чем дольше это продолжается, тем больше я беспокоюсь о том, что Фьюри может послать все на х*р. Если задуматься об этом, то Тайсон провел два восстановительных боя, вышел прямо на Уайлдера, а затем провел с ним реванш. Он хочет успешно достроить свою карьеру и наследие. В то же время Джошуа моложе и свежее, чем Тайсон. Для него не так важно, если их бой будет отложен еще на 2-3 года. Это имеет значение для Фьюри. Чем дольше затягивается их поединок, тем лучше для Джошуа». Эдди Хирн надеется, что Джошуа и Фьюри подерутся в начале 2022 года.

Рене Тер Велде