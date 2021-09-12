Хаттон предсказал победителя боя Джошуа – Усик

Британец ожидает конкурентного противостояния

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон в интервью YouTube-каналу BMBentertainment заявил, что действующий обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) пусть и в непростом бою, но сможет отстоять свои регалии в противостоянии с обязательным претендентом на пояс WBO, украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«Джошуа больше не бомбардирует соперников, как раньше. Он показал свои фантастические боксерские способности и ум, благодаря которым выиграл золотую медаль Олимпиады. Он начал думать немного больше. Кроме боксерских навыков, у него есть габариты и ударная мощь. Возможно, Джошуа придется проскочить через несколько препятствий на пути, но в конечном итоге я считаю, что он впечатляюще выступит против Усика. Победа ни коем случае не будет комфортной, но я думаю, что он победит».

Рикки Хаттон уверен, что Александр Усик опасен для Энтони Джошуа.