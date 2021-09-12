Хэй раскритиковал попытки Усика набрать вес: «Я не вижу других вариантов, кроме захватывающего нокаута от Джошуа»
Хаттон предсказал победителя боя Джошуа – Усик
Британец ожидает конкурентного противостояния
12 сентября 18:30
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон в интервью YouTube-каналу BMBentertainment заявил, что действующий обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) пусть и в непростом бою, но сможет отстоять свои регалии в противостоянии с обязательным претендентом на пояс WBO, украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Джошуа больше не бомбардирует соперников, как раньше. Он показал свои фантастические боксерские способности и ум, благодаря которым выиграл золотую медаль Олимпиады. Он начал думать немного больше. Кроме боксерских навыков, у него есть габариты и ударная мощь.
Возможно, Джошуа придется проскочить через несколько препятствий на пути, но в конечном итоге я считаю, что он впечатляюще выступит против Усика. Победа ни коем случае не будет комфортной, но я думаю, что он победит».
Рикки Хаттон уверен, что Александр Усик опасен для Энтони Джошуа.