Хаттон: «Я не думаю, что есть боец, способный создать проблемы Канело»

Легенда уверена, что монстра сотворил Флойд Мейвезер





Экс-чемпион мира Рикки Хаттон уверен, что пока на горизонте нет боксера, который побьет чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем весе Сауля Альвареса. Слова легенды приводит metro.co.uk.



Хаттон уверен, что на карьеру Альвареса позитивно повлияло поражение от Флойда Мейвезера в 2013 году.

«Я не думаю, что есть боец, способный создать проблемы Канело. Я так не думаю. Даже если он снова поднимется в полутяжелый вес, то итог будет тот же. Конечно, если получится устроить бой против Калеба Планта за объединение всех титулов, то это станет для него главным приоритетом. В истории есть не так много боксеров, сделавших это. Канело попытается расширить свое наследие с помощью исторических поединков. Я не вижу ни одного боксера, который его побьет. Если задуматься о том, что сделал Флойд Мейвезер, когда заставил его попотеть, то в тот вечер он создал монстра!»

Напомним, ранее команды Альвареса и Калеба Планта возобновили переговоры по организации их боя.