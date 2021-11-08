Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция

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14 ноября бывший чемпион мира в первом среднем весе 24-летний мексиканец Хайме Мунгия (34-0, 27 KO) сразится с 35-летним американским ветераном Габриэлем Росадо (26-13-1, 15 KO).



Отметим, что ранее в WBC утвердили претендентский бой Мунгия против Сергея Деревянченко, но мексиканец отказался от опасного оппонента в пользу переживающего вторую молодость ветерана.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.

