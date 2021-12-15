Арнольд Хегай – о карантине в США, уроках из поражения Фултону и смене категории
Хегай вернется на ринг в андеркарде поединка Беринчик – Чаниев
Украинец не боксировал с января 2020 года
14 декабря 08:41
Арнольд Хегай / Фото - FacebookУкраинский боксер легчайшего дивизиона Арнольд Хегай (16-1-1, 10 КО) свой следующий поединок проведет против 36-летнего аргентинца Висенте Мартина Родригеса (39-8-1, 21 КО). Об этом сообщает пресс-служба K2 Promotions.
Возвращение украинца состоится в андеркарде боя Беринчик – Чаниев, который пройдет 18 декабря в Броварах.
Напомним, 29-летний Хегай последний поединок провел в январе минувшего года, в котором проиграл Стивену Фултону единогласным решением судей.
Родригес последние 4 поединки проиграл. Отметим,что в 2011 году он выходил на титульный бой против Эдриена Бронера в легчайшем весе, однако уступил нокаутом в 3-м раунде.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Беринчик – Чаниев.