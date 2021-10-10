Хелениус во второй раз победил Ковнацки

Поляк много бил ниже пояса и в конечном итоге был дисквалифицирован

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За яркостью боя Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) немного затерялся реванш теперь уже в прошлом перспективного польского супертяжеловеса Адама Ковнацки (20-2, 15 КО) и возрастного финна Роберта Хелениуса (31-3, 20 КО).

В первый раз боксеры встретились 7 марта 2020 года и тогда досрочную победу одержал Хелениус. Ковнацки долго вынашивал план мести, но осуществить его не сумел.

В этот раз Хелениус еще уверенней вел бой и несколько раз едва не «удосрочил» соперника. Ковнацки же регулярно пробивал ниже пояса. В шестом раунде рефери больше не стал терпеть грязные выходки поляка и дисквалифицировал его.

Отметим, что поединок состоялся в андеркарде боя Фьюри – Уайлдер.