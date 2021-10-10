Фьюри: «Я величайший боксер супертяжелого веса в своей эре»
Хелениус во второй раз победил Ковнацки
Поляк много бил ниже пояса и в конечном итоге был дисквалифицирован
10 октября 09:55
Фото: Getty Images
За яркостью боя Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) немного затерялся реванш теперь уже в прошлом перспективного польского супертяжеловеса Адама Ковнацки (20-2, 15 КО) и возрастного финна Роберта Хелениуса (31-3, 20 КО).
В первый раз боксеры встретились 7 марта 2020 года и тогда досрочную победу одержал Хелениус. Ковнацки долго вынашивал план мести, но осуществить его не сумел.
В этот раз Хелениус еще уверенней вел бой и несколько раз едва не «удосрочил» соперника. Ковнацки же регулярно пробивал ниже пояса. В шестом раунде рефери больше не стал терпеть грязные выходки поляка и дисквалифицировал его.
Отметим, что поединок состоялся в андеркарде боя Фьюри – Уайлдер.