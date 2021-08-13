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Херринг и Стивенсон подписали контракт на поединок. Известны возможные сроки титульного боя

Названы солидные гонорары боксеров
Бокс Профессиональный бокс
12:40
Херринг и Стивенсон подписали контракт на поединок. Известны возможные сроки титульного боя
Херринг и Стивенсон / Фото - worldboxingnews
Чемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Джеймел Херринг (23-2, 11 КО) и обязательный претендент на его титул, бывший обладатель пояса в полулегком весе Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) подписали контракт на поединок, который станет главным событием ивента от Top Rank на телеканале ESPN. Об этом сообщает ESPN.

Точная дата боя еще не известна, однако, вероятнее всего, он состоится в конце октября или в ноябре.

Оба боксера получат за бой не менее 1,5 млн долларов, что является крупнейшим гонораром в их карьерах.

Херринг в последнем бою стал чемпионом мира, победив Карла Фрэмптона (28-3, 16 КО). В случае победы, над Шакуром следующим соперником американца может стать Оскар Вальдес (29-0), который владеет поясом WBC.

Ранее сообщалось, что поединок может состояться в Атланте (штат Джорджия, США).
Владимир Кириченко
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Теги

Джеймел Херринг Шакур Стивенсон

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