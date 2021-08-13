Стивенсон вызвал на бой двукратного олимпийского чемпиона Робейси Рамиреса
Херринг и Стивенсон подписали контракт на поединок. Известны возможные сроки титульного боя
Названы солидные гонорары боксеров
12:40
Херринг и Стивенсон / Фото - worldboxingnewsЧемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Джеймел Херринг (23-2, 11 КО) и обязательный претендент на его титул, бывший обладатель пояса в полулегком весе Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) подписали контракт на поединок, который станет главным событием ивента от Top Rank на телеканале ESPN. Об этом сообщает ESPN.
Точная дата боя еще не известна, однако, вероятнее всего, он состоится в конце октября или в ноябре.
Оба боксера получат за бой не менее 1,5 млн долларов, что является крупнейшим гонораром в их карьерах.
Херринг в последнем бою стал чемпионом мира, победив Карла Фрэмптона (28-3, 16 КО). В случае победы, над Шакуром следующим соперником американца может стать Оскар Вальдес (29-0), который владеет поясом WBC.
Ранее сообщалось, что поединок может состояться в Атланте (штат Джорджия, США).
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