Херринг: «В поединке со Стивенсоном мне нужно боксировать и верить в себя»
Херринг и Стивенсон провели дебютную дуэль взглядов
Боксеры выйдут в ринг 23 октября в Атланте
9 сентября 22:36
Херринн, Арум и Стивенсон / Фото -Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком дивизионе, американец Джамел Херринг (23-2-0, 11 KO), и его соперник, экс-обладатель титула в полулегком весе, соотечественник Шакур Стивенсон (16-0-0, 8 KO) провели дебютную дуэль взглядов накануне очного противостояния.
Бой состоится 23-го октября на арене State Farm в Атланте, штат Джорджия, США.
Напомним, Херринг в апреле 2021-го одержал самую большую победу в карьере, досрочно остановив в шестом раунде бывшего первого номера рейтинга P4P Карла Фрэмптона.
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