Херринг: «Комми остается опасным, потому что он всегда может ударить»

Американец поделился мнением о предстоящем претендентском поединке между ганцем и Ломаченко

Джеймел Херринг / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион во втором полулегком весе (до 59 кг), американец Джамел Херринг (22-2, 10 KO) в интервью Boxing Social поделился мнением о предстоящем претендентском поединке на категорию выше между украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и ганцем Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).

«Комми остается опасным, потому что он всегда может ударить. Да, Ломаченко изначально не являлся бойцом этой весовой, однако, как вы уже могли убедиться на взвешивании, он прибавил в размерах. Его мышление в ринге невероятно».

Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.