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Херринг: «Комми остается опасным, потому что он всегда может ударить»
Американец поделился мнением о предстоящем претендентском поединке между ганцем и Ломаченко
21:50
Джеймел Херринг / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион во втором полулегком весе (до 59 кг), американец Джамел Херринг (22-2, 10 KO) в интервью Boxing Social поделился мнением о предстоящем претендентском поединке на категорию выше между украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и ганцем Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).
«Комми остается опасным, потому что он всегда может ударить. Да, Ломаченко изначально не являлся бойцом этой весовой, однако, как вы уже могли убедиться на взвешивании, он прибавил в размерах. Его мышление в ринге невероятно».
Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.
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