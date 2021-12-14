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Херринг: «Ломаченко точно среди топ-претендентов на пояса Камбососа»
Бывший чемпион мира – о бое украинца с Комми
14 декабря 12:58
Джеймел Херринг / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в первом легком дивизионе Джеймел Херринг (23-3, 11 KO) в интервью YouTube-каналу Boxing Social высказался относительно победы бывшего обладателя титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) над Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
«Ожидал, что так завершится бой. Не имею ничего против Комми, но Ломаченко – феноменальный боксер, совершенно другой уровень. В первых двух раундах Комми ввязался в ближний бой с Василием, но IQ Ломаченко взял свое – в 3-м раунде был совершенно другой поединок».
«Поведение Ломаченко после нокдауна Комми некоторые восприняли как сострадание, другие – как высокомерие. Это ведь драка, мы знаем, на что подписываемся. А тут соперник говорит твоему углу, что нужно делать. Так что они просто проигнорировали Ломаченко и оставили Ричарда в бою».
«Да, его могли снять. Но Комми все равно продолжал сопротивление даже после тяжелых ударов. Возможно, поэтому рефери не остановил бой».
«Ломаченко точно среди топ-претендентов на пояса Камбососа. Василий хоть и без титулов, но по-прежнему один из самых опасных в дивизионе. Джордж ведь может провести бой с Хэйни или Джервонтой».
Напомним, что минувшим выходных Комми проиграл Ломаченко единогласным решением судей.