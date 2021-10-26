Херринг планирует либо завершить карьеру, либо подняться к Ломаченко

Джеймел вскоре примет решение о своем будущем в боксе





Джеймел Херринг / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира во втором полулегком весе американец Джеймел Херринг (23-3, 11 КО) рассказал в Instagram, что рассматривает вариант завершения карьеры после поражения от Шакура Стивенсона (17-0, 9 КО).



«Шакур был в нашем поединке. Но я чувствую себя хорошо, понимая, что неплохо провел бой против одного из лучших и талантливых молодых бойцов. У меня был отличный тренировочный лагерь и поэтому у меня не может быть никаких оправданий. Сейчас я нахожусь дома с семьей. Понимаю, что прошел всего день после боя, но люди уже спрашивают о будущем. Одна часть меня говорит, чтобы я просто ушел, а другая – поднимись в легкий вес. Возможно, я поднимусь в легкий вес и посмотрю, что из этого получится».

Напомним, Стивенсон победил Херринга после того как рефери остановил односторонний бой в 10-м раунде.