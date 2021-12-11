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Херринг: «Стивенсон способен тягаться с такими парнями как Ломаченко»
Американец оценил шансы соотечественника в бою против украинца
22:50
Джеймел Херринг / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион во втором полулегком весе (до 59 кг), американец Джамел Херринг (22-2, 10 KO) в интервью Boxing Social оценил шансы соотечественника Шакура Стивенсона (17-0, 9 КО) в бою против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО)
«Я хотел бы на это посмотреть [бой Ломаченко – Стивенсон]… Послушайте, я хорошо подготовился к нашему поединку, но Шакур… он просто был на уровень выше. И я верю в то, что он способен тягаться с такими парнями как Ломаченко».
Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.
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