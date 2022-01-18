Хирн: «Хотел бы увидеть, как Джошуа побеждает Усика в Великобритании»
«Хэвивейт!». Усик в огромных перчатках готовится к предстоящему поединку
Яркий внешний вид украинца на праздновании юбилея
12:15
Александр Усик / Фото: Instagram
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) вчера, 17 января, отпраздновал свое 35-летие.
На празднике украинец отметился не только зажигательным танцем, но и был запечатлен в боксерском обмундировании. Правда, перчатки кажутся немного великоватыми, но чемпион не смущается и отвечает:
Привет! Хэвивейт!
Напомним, что сыновья Усика занимаются боксом у тренера Дениса Беринчика (16-0, 9 KO).