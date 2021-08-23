Хэй: «Бой Джошуа и Усика закончится в течение шести раундов»

Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй не сомневается, что обладатель поясов WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) нокаутирует Александра Усика (18-0, 13 KO):



Я считаю так ввиду того, что увидел в боях Усик – Чисора и Джошуа – Пулев. Поединок с Пулевым показал то, что мне нужно было узнать про Джошуа относительно его нынешнего состояния. Он терпеливый, мудрый, вышедший на пик, и вы это увидите.

Так же Анджея Голоту считали угрозой для Леннокса Льюиса перед их боем, поскольку он провел пару жестких поединков с Риддиком Боу. Нет, в этом виде спорта есть уровни. Бум, бум, бум, бум, бум – отправился спать. Именно это сделает Джошуа. Он выйдет туда – окей, против него хитрый левша, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. Бах, бах, бах, бах, бах – ушел спать. Вот и все. Это будет весьма брутально.