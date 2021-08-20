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Хэй: «Бой Джошуа – Усик будет достаточно односторонним»

Британец убежден, что AJ не встретит серьезного сопротивления в поединке с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
15:40
Хэй: «Бой Джошуа – Усик будет достаточно односторонним»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не встретит серьезного сопротивления, когда 25 сентября проведет поединок с обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

По мнению Хэя, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе не сможет совладать с габаритами и мощью AJ.

«Этот бой будет достаточно односторонним. Энтони Джошуа слишком большой и взрывной, слишком жесткий панчер. Я думаю, что его удары и углы, под которыми он их выбрасывает, очень хорошо сработают на него против левши. Джеб, удар справа, затем снова джеб – мне кажется, что этими ударами Джошуа уберет Усика. Двоечка, а затем шаг с джебом – джеб нокаутирует Усика».

Дэвид Хэй убежден, что Энтони Джошуа не может проиграть Александру Усику.

Рене Тер Велде
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Теги

Дэвид Хэй Александр Усик - Энтони Джошуа

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