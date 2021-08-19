Хэй: «Джошуа нокаутирует Усика джебом»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил порталу Sky Sports, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) досрочно победит Александра Усика (18-0, 13 КО), с которым сойдется в ринге 25 сентября.

Если бы Усик был будущим супертяжелого веса и оказался бы достаточно хорош, чтобы победить Джошуа, то он хотя бы остановил Дерека Чисору или победил бы его по очкам с большим отрывом. Но он этого не сделал. Усик не смог сдержать более тяжелого соперника. У него не было огневой мощи.

Я не представляю, что он создаст Джошуа какие-либо проблемы. Я вам точно скажу, какой это будет удар - джеб, правая, а затем снова джеб. Джеб нокаутирует Усика. Джошуа нокаутирует Усика джебом».