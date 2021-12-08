Хэй: «Если Джошуа возьмет отступные, то я буду шокирован»
Бывший чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй сильно удивится, если британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) возьмет отступные за отказ от незамедлительного реванша с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Дэвида цитирует ресурс boxing247.com:
«Я слышал, что Джошуа хочет реванш с Усиком, поэтому не думаю, что есть сумма, которая его соблазнит. Какой в этом смысл, если у тебя и так достаточно денег? Давайте представим, что на банковском счету Джошуа лежат 100 триллионов. Какой суммы будет достаточно? Надеюсь, что он не возьмет отступные. Если Джошуа это сделает, то, возможно, у меня сложилось о нем ошибочное мнение.
Я считаю, что Джошуа неправильно дрался с Усиком. Надеюсь, у себя в душе и голове он понимает, что может выступить намного лучше, чем в последнем бою. Он боксировал не так, как нужно. Если Джошуа правильно проведет бой, то нокаутирует Усика и вернет титулы. Затем как человек с поясами он может провести поединок за звание абсолютного чемпиона.
Если Джошуа возьмет отступные, то я буду шокирован. Мне кажется, что он может просто накручивать всех остальных. Сколько денег ему нужно? Что он хочет купить? Насколько большой должна быть его яхта?».
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