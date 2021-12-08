Хэй: «Если Джошуа возьмет отступные, то я буду шокирован»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй сильно удивится, если британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) возьмет отступные за отказ от незамедлительного реванша с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Дэвида цитирует ресурс boxing247.com:

Я считаю, что Джошуа неправильно дрался с Усиком. Надеюсь, у себя в душе и голове он понимает, что может выступить намного лучше, чем в последнем бою. Он боксировал не так, как нужно. Если Джошуа правильно проведет бой, то нокаутирует Усика и вернет титулы. Затем как человек с поясами он может провести поединок за звание абсолютного чемпиона.

Если Джошуа возьмет отступные, то я буду шокирован. Мне кажется, что он может просто накручивать всех остальных. Сколько денег ему нужно? Что он хочет купить? Насколько большой должна быть его яхта?».