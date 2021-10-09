Хэй: «Фьюри недооценивает Уайлдера»

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Фото: Yahoo News Singapore

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Вы были здорово неправы в прогнозах на предыдущие поединки Фьюри и Уайлдера. Каким вы видите нынешний бой?

Я долго сохранял нейтралитет, а на этой неделе я услышал кое-что от людей. Я верю мнению, что Уайлдер во втором бою – в бою, по которому мы его судим... У него была одна рука в том бою. У него была только левая рука. Правой не было. Не было ее перед боем и также в поединке. И у него была операция на этой руке после боя. Никто этого не упоминал. Все упоминают только тяжелый костюм или отравленную воду. Я думаю, эти отмазки – это своего рода отвлекающий маневр, чтобы отвлечь всех от того факта, что у него на самом деле была реальная проблема с его плечом. Поэтому все и списали его перед третьим боем. Я думаю, будет тот Уайлдер, который в первом бою почти нокаутировал Тайсона Фьюри. Я никогда не делал этого ранее, но я как бы сотру весь второй поединок. У Уайлдера точно была одна рука в том поединке. Я не могу судить его по тому выступлению. На самом деле нужно проигнорировать то, что случилось. Вчера вечером я пересмотрел первый бой, и по результату первого боя, и игнорируя второй поединок, я должен сказать, что Уайлдер его нокаутирует.

Как вы можете сделать это? Как вы можете игнорировать второй бой и основывать свое мнение на этом?

Я игнорирую второй бой, потому что я правда верю, что у него была одна рука в реванше. Я наблюдал, как он выбросил два больших удара правой, которые не были теми же самыми ударами, которые Уайлдер обычно бросает. Это был реально широкий угол, он просто не мог его бросить. Если он не мог выбросить этот удар правой, тогда я полностью понимаю, почему бой прошёл именно так, как прошёл. Я думаю, был безумный сговор, чтобы сохранить эту информацию о правой руке в тайне. Поэтому все судят Уайлдера по этому выступлению. Даже Фьюри. Представьте, как Фьюри подходит к бою против того, кого он реально верит, что полностью сотрет в порошок. Какая мотивация будет у него тренироваться так тяжело и старательно, как он может. Я считаю, он недооценивает Уайлдера, потому что судит его по тому выступлению с одной рукой. Он принимал эти удары правой, но как насчет того, что эти удары были с поврежденным плечом или надрывом бицепса? Поэтому я захожу совсем с другой стороны. Я игнорирую второй бой. Если Уайлдер не будет таким диким, как в первом бою, и выбросит больше ударов по корпусу, то я считаю, что у него очень-очень большой шанс нокаутировать Тайсона Фьюри. Я иду вразрез с остальными мнениями. Я не встречал ни одного человека, кто согласен со мной. Такого никогда не было раньше. Я буквально единственный, кто видит это так. Может быть, это потому, что я смотрю на это под другим углом. Для обоих бойцов так много стоит на кону. Я слышал, Тайсон Фьюри сегодня поменял отель. За день до боя он поменял отель! Я не слышал хороших новостей, исходящих от этой стороны. Вообще. Если Тайсон Фьюри не лучше, чем он был в прошлый раз, я просто не вижу, как он соберется, как будет жертвовать собой на тренировках после того, как второй бой прошел для него так легко. Он не хочет драться. Я так это вижу. В воскресенье у нас будет интересный разговор, когда Уайлдер сделает свое дело.

Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.

Онлайн трансляция поединка, а здесь читайте ориентировочное время начала боя.