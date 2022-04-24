Льюис: «Уайт пытался сдержать джеб Фьюри, но Тайсон выбросил апперкот»
Хэй: «Фьюри выглядел гладким, но при этом энергия Уайта быстро рассеялась»
Британец прокомментировал победу «Цыганского Короля» над соотечественником
24 апреля 14:30
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал победу обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) над Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).
Дэвида цитирует портал boxingscene.com:
«С первого раунда я не увидел того, чего ожидал. Не было от Уайта напора. Возможно, Диллиан боксировал в этом бою слишком медленно, а возможно, Тайсон был слишком быстрым. Фьюри выглядел гладким, но при этом энергия Уайта очень быстро рассеялась. Он задыхался».
Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде.
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