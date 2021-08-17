Владимир Кличко вспомнил о золоте ОИ-1996, а также обратился к спортсменам олимпийской сборной Украины
Хэй: «Хотел бы провести реванш с Владимиром Кличко в былые дни»
Бывший чемпион мира – о возможном поединке с украинцем
21:52
Дэвид Хэй и Владимир Кличко / Фото - bleacherreportЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Дэвид Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился мнением по поводу проведения возможного реванша с легендарным украинцем Владимиром Кличко.
«Я действительно хотел подраться с Кличко, но много лет тому назад, когда я мог сделать то, что бы сделал, чтобы победить Владимира. Кличко выглядел весьма потрясающе в своем последнем бою против Энтони Джошуа. Он создал Джошуа такие же проблемы, как и все остальные, за исключением Энди Руиса, хотя, по-моему, на тот момент ему было 41-42 года. Он следит за собой, как и я. Я никогда не видел Кличко в плохой форме. Я не думаю о полноценном возвращении или реванше с Владимиром. У нас было наше время. Я бы хотел провести реванш в былые дни, но думаю, что эти времена остались в прошлом».
Напомним, в июле 2011 года Кличко победил Хэя единогласным решением судей.
Британец вернется в ринг 11 сентября против небитого Джо Фурнье (9-0, 9 КО).