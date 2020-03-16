Хэй: «Не удивлюсь, если команда Фьюри недооценивает Джошуа»

Хэй и Джошуа / фото Sky Sports

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал своего фаворита в поединке за звание объединенного чемпиона мира в хэвивейте между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Британец уверен, что «Цыганскому Королю» стоит поработать над излишней самоуверенностью. Слова Хэя приводит Sky Sports.

Считаю, что если Фьюри набросится на Джошуа точно так же, как это сделал в Вегасе в бою с Уайлдером, то все закончится для него печально. Это было очень размашисто. Думаю, в таком случае он будет слишком уязвимой мишенью для такого быстрого, техничного и атлетичного боксера, как Джошуа. Думаю, в таком случае Энтони поймает его встречным, и бой закончится толком не начавшись. Да-да, знаю, что это звучит спорно...»