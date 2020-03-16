Хэй: «Не удивлюсь, если команда Фьюри недооценивает Джошуа»
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал своего фаворита в поединке за звание объединенного чемпиона мира в хэвивейте между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Британец уверен, что «Цыганскому Королю» стоит поработать над излишней самоуверенностью. Слова Хэя приводит Sky Sports.
«Фьюри побил Деонтея Уайлдера, он является «линейным» чемпионом мира. Поэтому большинство считает его №1 в хэвивейте. Но, как по мне, сейчас идеальное время для Джошуа. Фьюри взобрался на самую вершину. Победа над Уайлдером сделала его бойцом на миллион долларов США. Его уверенность возросла до небес. Не удивлюсь, если он и его команда не относятся к Джошуа так, как должны бы. Не удивлюсь, если они его попросту недооценивают. А это, согласитесь, потенциальная проблема.
Считаю, что если Фьюри набросится на Джошуа точно так же, как это сделал в Вегасе в бою с Уайлдером, то все закончится для него печально. Это было очень размашисто. Думаю, в таком случае он будет слишком уязвимой мишенью для такого быстрого, техничного и атлетичного боксера, как Джошуа. Думаю, в таком случае Энтони поймает его встречным, и бой закончится толком не начавшись. Да-да, знаю, что это звучит спорно...»
XSPORT ранее рассказал о всех подробностях организации мегафайта.