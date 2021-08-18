Хэй - о трилогии Фьюри - Уайлдер: «Деонтею необходимо давать шансы против любого соперника»

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Экс-чемпион мира Дэвид Хэй в интервью YouTube-каналу IFL TV заявил, что у Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) будут шансы в трилогии с чемпионом WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), которая состоится 9 октября.

Ничего не ясно. Я смотрел их второй бой в рингсайде, и Тайсон Фьюри выдал одно из лучших выступлений со стороны британских претендентов на титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Он показал его, сражаясь за титул WBC, и Фьюри завоевал этот пояс именно так, как и говорил. Тайсон сказал, что выйдет на ринг, навяжет Уайлдеру бой и изобьет его.

Может ли Фьюри сделать это снова, используя ту же тактику? Возможно. Мы все узнаем. Я не знаю. Стал ли Тайсон лучше после последнего боя? Прибавилось ли у него уверенности после победы над Уайлдером или же он стал слишком самоуверенным? Стало ли первое поражение уроком для Уайлдера и улучшился ли он? Все это совершенно неизвестно».