Хэй - о трилогии Фьюри - Уайлдер: «Деонтею необходимо давать шансы против любого соперника»
Экс-чемпион мира Дэвид Хэй в интервью YouTube-каналу IFL TV заявил, что у Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) будут шансы в трилогии с чемпионом WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), которая состоится 9 октября.
«Уайлдеру необходимо давать шансы против любого соперника. Просто посмотрите их первый бой. Уайлдер не растерял свою ударную мощь, а челюсть Тайсона Фьюри не стала крепче. Вопрос в том, как они проживали свою жизнь после последнего боя, как много тренировались и насколько были сосредоточены.
Ничего не ясно. Я смотрел их второй бой в рингсайде, и Тайсон Фьюри выдал одно из лучших выступлений со стороны британских претендентов на титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Он показал его, сражаясь за титул WBC, и Фьюри завоевал этот пояс именно так, как и говорил. Тайсон сказал, что выйдет на ринг, навяжет Уайлдеру бой и изобьет его.
Может ли Фьюри сделать это снова, используя ту же тактику? Возможно. Мы все узнаем. Я не знаю. Стал ли Тайсон лучше после последнего боя? Прибавилось ли у него уверенности после победы над Уайлдером или же он стал слишком самоуверенным? Стало ли первое поражение уроком для Уайлдера и улучшился ли он? Все это совершенно неизвестно».
Отец Тайсона Фьюри не позволит сыну проводить третий бой с Деонтеем Уайлдером, если новорожденная дочь британца не пойдет на поправку.