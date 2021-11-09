Хэй оценил перспективы Альвареса в тяжелом весе

Ранее один из чемпионов крузервейта уже бросил вызов Канело

Фото: timesofindia.indiatimes.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категория Дэвид Хэй поделился мнением о возможном переходе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) в тяжелый дивизион:

«Канело в крузерах? Послушайте, выходец из среднего веса Рой Джонс-младший поднялся в хэвивейт и побил Джона Руиса. Так что нет ничего невозможного. Канело выглядит достаточно сильным для того, чтобы сделать невероятное – попытаться взять пояс в крузервейте. Да, мы говорим о схватке с мужиком, который весит более 90 кг, но это всё же возможно. Считаю, что Канело достаточно хорош, чтобы пойти на это».

Недавно Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

В ближайшее время нам вряд ли стоит его ожидать в крузервейте. А вот переход Канело в полутяжелый дивизион вполне реален. Там его дожидается обладатель титулов IBF, WBC.

Впрочем, и в крузервейте Альваресу успел бросить вызов Майрис Бриедис.