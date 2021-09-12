Хэй победно вернулся в бокс, победив своего друга Фурнье

Дэвид максимально жалел Джо





Хэй - Фурнье / Фото: Triller

На шоу Triller в Лос-Анджелесе свое возвращение в бокс, хоть и для выставочного боя, совершил бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и обладатель пояса в супертяжелом дивизионе Дэвид Хэй (28-4, 26 КО). Соперником боксера стал шоу-мэн и бизнесмен Джо Фурнье (9-0, 9 КО).



Отметим, что боксеры являются друзьями и, наверное, именно поэтому Хэй старался не нанести ущерб оппоненту.

Фурнье в первом раунде побывал в нокдауне, но быстро поднялся на ноги. Хэй пытался все отведенное время работать вторым номером и постоянно набирать очки с помощью джеба. Задачи нокаутировать товарища перед Дэвидом не стояло.

После экватора поединка силы покинули Фурнье, что превратило бой для него в школу бокса.

По итогам восьми раундов судьи отдали победу Хэю: 79-72, 79-72, 80-71.