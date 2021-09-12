Хэй раскритиковал попытки Усика набрать вес: «Я не вижу других вариантов, кроме захватывающего нокаута от Джошуа»
Хэй раскритиковал Белфорта за победу над Холифилдом
Британец до последнего считал поединок между бразильцем и американцем выставочным
12 сентября 21:05
Дэвид Хэй / фото - skysports.com
Бывший чемпион в двух весовых категориях, британец Дэвид Хэй, выступивший в андеркарде вчерашнего шоу Triller, признался, что до последнего считал поединок американца Эвандера Холифилда и бразильца Витора Белфорта выставочным.
Британца цитирует портал talksport.com:
«Я полагал, что бой будет выставочным. Считал, что нас ждет демонстрация бокса. Но все получилось иначе.
Я успел спросить Витора на взвешивании, не собирается ли он и в самом деле вынести его? Ему всего 44, и он хорошей форме, тогда как его сопернику 58 лет. Он сказал, что легенды уважают легенд.
Мне казалось, что они пройдут всю дистанцию, и мы увидим решение. Вместо этого он избил его. Зачем? Ему 58 лет. Белфорт так радовался, будто добился чего-то стоящего. Я разочарован».
Дэвид Хэй также подверг критике попытки Александра Усика (18-0, 13 КО) набрать вес.