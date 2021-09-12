Хэй раскритиковал Белфорта за победу над Холифилдом

Дэвид Хэй / фото - skysports.com

Бывший чемпион в двух весовых категориях, британец Дэвид Хэй, выступивший в андеркарде вчерашнего шоу Triller, признался, что до последнего считал поединок американца Эвандера Холифилда и бразильца Витора Белфорта выставочным.

Британца цитирует портал talksport.com:

Я успел спросить Витора на взвешивании, не собирается ли он и в самом деле вынести его? Ему всего 44, и он хорошей форме, тогда как его сопернику 58 лет. Он сказал, что легенды уважают легенд.

Мне казалось, что они пройдут всю дистанцию, и мы увидим решение. Вместо этого он избил его. Зачем? Ему 58 лет. Белфорт так радовался, будто добился чего-то стоящего. Я разочарован».