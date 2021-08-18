Хэй: «Сложно представить, как Уайлдер изменит его исход противостояния с Уайлдером»

Дэвид Хэй / Фото: Sky Sports

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй заявил YouTube-каналу IFL TV, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) будет «большим» фаворитом в третьем поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).



В первом бою шансы были 50 на 50. Бой закончился вничью, и затем были споры насчет победителя. Но реванш был настолько односторонним, что теперь сложно представить, как Уайлдер изменит его исход. Но это бокс, и нельзя списывать со счетов боксера, который обладающего таким тяжелым ударом.

Фьюри продолжит доказывать публике, что она ошибается, продолжая разрушать сценарии и делать свое дело. Он однозначно сейчас на ходу, если посмотреть на его результаты. Я жду этот поединок. Я вижу, что Фьюри победит, но в супертяжелом весе нельзя сбрасывать со счетов человека с таким тяжелым ударом».