Красюк: «Усик совершил историю, вернул пояса обратно в Украину»
Хэй: «У Усика есть шанс повторить свой успех, а у Джошуа – вернуть пояса»
Бывший чемпион мира – о реванше с участием украинского супертяжеловеса
27 сентября 14:09
Дэвид Хэй / Фото - DAZNЭкс-чемпион мира Дэвид Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился мнением относительно реванша между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«У Александра есть шанс повторить свой успех, а у Джошуа – вернуть пояса. Это будет огромное событие. Я верю, что Джошуа способен победить. Однако ему нужно многое изменить. Ему следует пересмотреть бой Усика и Чисоры. Дерек, не имея физических возможностей Энтони, смог навязать свой план и показать близкий бой. Если Джошуа не будет подстраиваться и навяжет свою силу, то вернет пояса».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш. Украинец хотел бы, чтобы второй поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».