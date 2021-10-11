Хэй: «В бою с Уайлдером, Фьюри показал, что является лучшим в своем дивизионе»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Дэвид Хэй прокомментировал победу своего соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), который является чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе, над американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Хэя цитирует ресурс boxingnews24.com:

Тайсон не только великолепно выступил в этом бою, но и смог выдержать самые сильные удары Деонтея. А я считаю, что у Уайлдера самый сильный удар правой рукой в истории супертяжелого веса. Этот пушечный правый выстрел раньше нокаутировал 41-го бойца, но Фьюри показал, что у него отличный подбородок.

Это было отличное выступление в исполнении Тайсона. На протяжении всего поединка я был напряжен. Мы смотрели бой, в котором оба бойца сделали все возможное ради победы, и насчет победителя также нет ни каких вопросов. В этом бою Фьюри показал, что является лучшим в своем дивизионе».