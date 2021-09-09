Хэй: «Бой Джошуа и Усика закончится в течение шести раундов»
Хэй высказался относительно предстоящего поединка с Фурнье
Бывший чемпион мира намерен удивить всех своей скоростью
9 сентября 20:41
Дэвид Хэй / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) прокомментировал свое возвращение на ринг, которое состоится в поединке против Джо Фурнье (9-0, 9 КО) 11 сентября.
Цитирует Хэя boxingscene.
«Я готовлюсь к Джо Фурнье, как могу. Но на данный момент я не строю планов. Я не заглядываю дальше 11 сентября. Это было пять недель тренировок. Я иду олл-ин в плане тренировок. Я отменил время с семьей, отложил наши планы на отпуск. Каждый тренировочный сеанс, который я проводил, был улучшением предыдущего. Я чувствую, что становлюсь лучше, чего не чувствовал уже долгое время. Когда вы увидите меня на ринге, когда вы увидите, как я двигаюсь, люди будут спрашивать: «Почему ты не можешь продолжить? Я не собираюсь делать никаких ненужных прогнозов, что да, я собираюсь вернуться. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я понимаю, что все может случиться».
Ранее сообщалось, что Хэй может провести громкий бой против одного из звездных супертяжеловесов мира в случае победы над Фурнье.