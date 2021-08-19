Хэй: «Я не могу представить реальность, в которой Джошуа проиграет бой с Усиком»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил порталу Sky Sports, что обладатель поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не может проиграть Александру Усику (18-0, 13 КО), с которым проведет бой 25 сентября.

Для победы над большими оппонентами, крупными монстрами в супертяжелом весе тебе нужно обладать сильным ударом, чтобы заслужить их уважение и удержать на расстоянии. У Усика нет такой огневой мощи, так что крупные соперники будут наседать на него, когда захотят этого.

Я не могу представить реальность, в которой Джошуа проиграет этот бой. Он выглядит потрясающе, Энтони очень быстрый и резкий. Джошуа заявляет о себе так же, как и Тайсон Фьюри в поединке против Деонтея Уайлдера.

Как только Джошуа победит Усика, это откроет дорогу к бою за звание абсолютного чемпиона. Но, конечно же, Фьюри еще должен уладить свои дела с Уайлдером. Естественно, после победы для них будет только один бой».