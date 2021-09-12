«2 недели». В промоутерской организации братьев Кличко напомнили о приближении мегафайта супертяжей Усик – Джошуа
Хэй: «Я не верю в Усика в бою с Джошуа»
Дэвид снова напомнил, что у Александра нет мощи
12 сентября 13:58
Дэвид Хэй / Фото: скрин-шот
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй в интервью каналу iFL TV рассказал, что не верит в шансы Александра Усика (18-0, 13 КО) в бою против чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Я не верю в Усика. В то, что он может справиться с бойцом вроде Джошуа. Я думаю, что тебе необходима существенная огневая, ударная, нокаутирующая мощь, чтобы эти большие парни начали тебя уважать. Возможно, ему не нужно их нокаутировать, но ты должен потрясать их и причинять им урон в первом раунде, используя что-то мощное, чего они не ждали.
Если ты не обладаешь сильным ударом, чтобы их остановить, то они всегда будут переть на тебя.
Усик заслужил уважение крузеров, поскольку он был достаточно большим в первом тяжелом весе. Но этого не будет в боях против мегасупертяжей нашего времени. Так что я не представляю, как он будет сдерживать боксера вроде Джошуа».
Напомним, поединок Энтони Джошуа и Александра Усика состоится 25 сентября в Лондоне.
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