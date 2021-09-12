Хэй: «Я не верю в Усика в бою с Джошуа»

Дэвид Хэй / Фото: скрин-шот

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй в интервью каналу iFL TV рассказал, что не верит в шансы Александра Усика (18-0, 13 КО) в бою против чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



Если ты не обладаешь сильным ударом, чтобы их остановить, то они всегда будут переть на тебя.

Усик заслужил уважение крузеров, поскольку он был достаточно большим в первом тяжелом весе. Но этого не будет в боях против мегасупертяжей нашего времени. Так что я не представляю, как он будет сдерживать боксера вроде Джошуа».