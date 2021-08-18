Хэй: «Я уверен, что Чисора победил Усика»

Дерек Чисора и Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Бывший менеджер супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-11, 23 КО) Дэвид Хэй заявил YouTube-каналу IFL TV, что его бывший подопечный победил Александра Усика (18-0, 13 КО) и Джозефа Паркера (29-2, 21 КО).



Паркер, Диллиан Уайт, Дэвид Прайс, Сенад Гаши – у Чисоры были хорошие бои, он одержал несколько отличных побед. Несколько поединков были близкими. Я уверен, что он победил и Паркера, и Усика, но, я немного предвзят.

А теперь потенциально ему предстоит еще один большой бой. Кто бы мог подумать о том, что после его поражения Уайту, у него будет так много больших и крупных боев по PPV и блокбастеров? Сейчас у Дерека огромная фан-база, и она растет. Чисора подарит своим фанатам еще очень много боев».