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Хэй: «Я уверен, что Чисора победил Усика»

Дэвид также вспомнил спорный результат боя с Паркером

Бокс Профессиональный бокс
11:37
Хэй: «Я уверен, что Чисора победил Усика»
Дерек Чисора и Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Бывший менеджер супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-11, 23 КО) Дэвид Хэй заявил YouTube-каналу IFL TV, что его бывший подопечный победил Александра Усика (18-0, 13 КО) и Джозефа Паркера (29-2, 21 КО).

«У меня с Дереком хорошие отношения, и я по-настоящему верю, что он проведет еще много хороших боев, если будет придерживаться здорового и правильного образа жизни. Надеюсь, что он побьет Паркера в реванше.

Паркер, Диллиан Уайт, Дэвид Прайс, Сенад Гаши – у Чисоры были хорошие бои, он одержал несколько отличных побед. Несколько поединков были близкими. Я уверен, что он победил и Паркера, и Усика, но, я немного предвзят.

А теперь потенциально ему предстоит еще один большой бой. Кто бы мог подумать о том, что после его поражения Уайту, у него будет так много больших и крупных боев по PPV и блокбастеров? Сейчас у Дерека огромная фан-база, и она растет. Чисора подарит своим фанатам еще очень много боев».

Напомним, ранее Чисора заявил, что Джошуа нокаутирует Усика.


Карен Агабекян
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Теги

Александр Усик Дэвид Хэй Дерек Чисора

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