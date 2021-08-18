Хэй: «За поединок с Фурнье я заработаю больше, чем за первый бой с Беллью»

Стриминговая платформа Triller предложила британцу большие деньги за бой с соотечественником

Дэвид Хэй / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй в интервью YouTube-каналу IFL TV заявил, что стриминговая платформа Triller предложила ему большие деньги за бой с Джо Фурнье. По словам 40-летнего ветерана, за этот поединок он заработает даже больше, чем за первый бой с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Тони Беллью.

«Я бы подрался только за хорошие деньги от pay-per-view, и именно это мне предложили за поединок с Фурнье. Это безумие. Я заработаю больше, чем за первый бой с Беллью. Я отвечаю, это сумасшедшие деньги. Мне что, нужно было ответить: «Нет, я не буду драться с Джо за эту сумму»? Что бы обо мне подумали люди, если бы не согласился провести бой за такие деньги? Они бы посчитали, что со мной что-то не так, но ведь это неправда».

Тони Беллью эмоционально отреагировал на возвращение Дэвида Хэя.