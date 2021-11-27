Хэйни: «Альварес станет величайшим мексиканцем, если побьет Макабу»

Американец высказался о решении Канело подняться в первый тяжелый вес

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Чемпион WBC в легком весе, американец Девин Хэйни (26-0, 15 KO) высказался в интервью FightHype.com о решении действующего лидера рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), подняться в первый тяжелый вес.

«Это хороший шаг и хорошая новость для спорта. Он всегда готов испытать себя, и это причина, почему он забрался так высоко. Он ведь уже становился чемпионом в полутяжелом весе, не так ли? Итак, он переходит в крузеры, и вы должны считаться с ним. Думаю, да, если он покорит пятый дивизион, то станет лучшим мексиканцем в истории. Хотя людям никогда не бывает достаточно, и сколько бы он не дрался, всегда найдутся те, кто скажет, что он обязан подраться с кем-то еще».

Сауль Альварес поделился мнением на тему того, может ли он в будущем перейти в супертяжелый вес.