Отец Лопеса: «Хэйни, Дэвис – никто в легком весе не хочет вызывать Лому на бой»
Хэйни бросил вызов Диасу после отмены поединка с Райаном Гарсией
Дерзкий американец предложил дату боя своему соотечественнику
16 октября 10:22
Девин Хэйни / Фото - reviewjournalЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Дэвин Хэйни (26-0, 15 КО) в своем Twitter вызвал на поединок обладателя временного титула WBC Джозефу Диасу (32-1-1, 15 КО).
«Давай устроим бой 3 декабря, Джозеф Диас».
Напомним, что 27 ноября Диас должен был выйти в ринг с Райаном Гарсией, однако тот снялся с поединка из-за травмы руки.
Летом Гарсия должен был подраться против Хавьера Фортуны, однако тогда Райан от поединка отказался, сославшись на депрессию.