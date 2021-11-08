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Хэйни: «Диас не горел желанием драться, мы просто зажали его в угол»
Чемпион WBC – о предстоящем поединке в Лас-Вегасе
14:53
Девин Хэйни / Фото - TwitterЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе, американец Дэвин Хэйни (26-0-0, 15 KO) в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником, обладателем временного титула WBC Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO).
«Да, Диас хочет вцепиться в меня, но, как бы вам не хотелось, а навыки оплачивают счета. Если это его единственный вариант, тогда я скажу, что встречался с подобным всю карьеру. Если он считает, что сможет надавить на меня и остановить, тогда его ждет непростая ночка. Думаю, нет никаких сомнений в том, что никто из топовых парней не горит желанием встречаться со мной. Диас не горел желанием драться, мы просто зажали его в угол. Они все понимают, на что я способен».
Напомним, поединок Хэйни – Диас состоится 4 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.