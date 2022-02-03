Хэйни: «Нам с Камбососом нужно определить настоящего «абсолюта». О Ломе говорят, чтобы заработать побольше»
Хэйни: «Есть огромная вероятность, что наш бой с Камбососом состоится»
Чемпион WBC готов к поединке с лидером легкого веса
14:58
Девин Хэйни / фото - Getty Images
Чемпион WBC в легком весе, американец Девин Хэйни (27-0, 15 КО) в очередной раз высказался о потенциальном поединке с лидером легкого веса, австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). Слова Хэйни приводит YouTube канал Fight Hub TV.
«Я не знаю, подерется ли Камбосос с Василием Ломаченко. Не знаю, какой бой может состояться. Он говорит много разных вещей. Сегодня то, завтра это, в один момент я, в другой Райан Гарсия, потом он хочет драться с Джервонтой Дэвисом. На самом деле они и сами еще не решили, что хотят делать, но моя команда точно знает, чего хотим мы.
Я думаю, есть огромная вероятность, что наш бой состоится. В этом поединке больше всего смысла».
Напомним, ранее промоутер Хэйни назвал приблизительные сроки поединка.
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