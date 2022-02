Хэйни готов драться с Камбососом за те же деньги, что и Ломаченко

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 КО) готов идти на финансовые уступки ради поединка против абсолютного чемпиона своего дивизиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

whatever he taking i’ll take the same offer! @EddieHearn @georgekambosos @loudibella https://t.co/35932AH8dj