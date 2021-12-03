Джозеф Диас: «Моя главная цель – выбить все дерьмо из Хэйни, забрать его волю и душу»
Хэйни и Диас провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Ивент состоится в Лас-Вегасе
10:42
Девин Хэйни и Джозеф Диас / Фото - boxingsceneЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Дэвин Хэйни (26-0, 15 КО) и обладатель временного титула WBC Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) провели финальную дуэль взглядов.
Боксеры выйдут в ринг 5 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Хэйни свой крайний бой провел 29 мая, выиграв решением судей у Хорхе Линареса. Диас в 2021-м году провел два поединка. Сначала он свел вничью схватку с Савкатжоном Рахимовым и выиграл у Хавьера Фортуны.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией поединка на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:30.